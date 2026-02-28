Диспансеризация помогает тюменцам сохранить жизнь

В 2025 году диспансеризацию прошли почти 720 тысяч тюменцев. Врачи выявили 71 тысячу заболеваний, из них больше 2 тысяч случаев рака. Редакция "Тюменской области сегодня" разобралась, кому обязательно нужно провериться, почему мужчины чаще в группе риска и как записаться на диспансеризацию.

В России ее проходят с 18 лет: до 40 – раз в три года, после – ежегодно. Заведующий отделением профилактики городской поликлиники № 1 Евгений Суслов отмечает: пожилые дисциплинированны, молодежь тоже стала активнее. Больше всех сопротивляются мужчины.

Пройти диспансеризацию можно за 2–3 часа. Запись – через регистратуру или Госуслуги. В доврачебном кабинете фельдшер Татьяна Макаревич измеряет давление, рост, вес, рассчитывает индекс массы тела, выдаёт направления на анализы и анкету о привычках и наследственности.

Особой подготовки не нужно – главное, прийти натощак и без обострений. При отклонениях назначают второй этап, а при подозрении на онкологию – "зеленый коридор" для быстрого обследования.

Онкоскрининги нужно проходить так:

Женщины с 40 лет: маммография раз в два года, цитология.

Мужчины: анализ крови на ПСА.

Анализ кала на скрытую кровь нужно делать всем раз в два года.

Напомним, день диспансеризации оплачивается по среднему заработку – нужно согласовать с работодателем, - сообщает Тюменская область сегодня.