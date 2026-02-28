ХК "Рубин" сыграет заключительные домашние матчи регулярного чемпионата ВХЛ против клубов из Петербурга

Тюменскому ХК "Рубин" остается 6 матчей в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею среди команд ВХЛ. Два из них состоятся на домашней площадке, соперниками выступят клубы из Санкт-Петербурга.

1 марта, на тюменский лед выйдет "СКА-ВМФ", поединок начнется в 17.00.

3 марта, - "Динамо СПб", игра стартует в 19.00. "Тюменское время" покажет матчи в прямом эфире, включайте 21 кнопку кабельных операторов.

Регулярный чемпионат завершится 18 марта. После домашних игр "Рубину" предстоит еще четыре выездных матча.

В плей-офф борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России — смогут продолжить 16 сильнейших команд. Плей-офф стартует 22 марта, а решающий матч финала плей-офф запланирован на 30 мая. Тогда станет известно: какой клуб получил титул чемпиона сезона, - сообщает Вслух.ру.

16+