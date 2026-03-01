С приходом тепла болезни не дремлют: тюменский аллерголог объяснила, что обостряется весной

Врач-аллерголог-иммунолог Городской поликлиники №8 Дарья Белова объяснила, почему весной обостряются хронические заболевания и как этого избежать.

Весеннее ухудшение самочувствия вызвано комплексом причин: авитаминоз (особенно дефицит витамина D), ослабленный после зимних простуд иммунитет, перепады температуры и давления, малоподвижность и лишний вес.

Главная весенняя угроза для аллергиков – пыльца деревьев (ольхи, березы). Она вызывает ринит, конъюнктивит и даже астму. Весной иммунитет и так ослаблен, а аллергены провоцируют мощное воспаление. Важно не путать эти симптомы с простудой.

Весной обостряются дерматиты и экзема. Причины: агрессивный ультрафиолет для чувствительной кожи и перепады влажности, которые разрушают защитный липидный слой.

Обостряются гастриты и язвы из-за смены биоритмов и стресса для нервной системы. Многие болезни имеют психосоматическую природу.

Советы врача:

1. Начните профилактику заранее. Если вы знаете о своей аллергии, прием антигистаминных средств нужно начинать за 2 недели до начала цветения, а не тогда, когда нос уже не дышит.

2. Соблюдайте "барьерную" защиту. После прогулки обязательно умывайтесь и промывайте нос солевыми растворами, чтобы смыть частицы пыльцы.

3. Не спешите раздеваться. Принцип многослойности в одежде – ваш лучший друг в марте и апреле.

4. Поддержите иммунитет питанием. Добавьте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Но не назначайте себе витаминные комплексы самостоятельно – лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

5. Увлажняйте кожу. Используйте эмоленты для восстановления защитного барьера, - сообщает Тюменская область сегодня.