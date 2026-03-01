Пасеки под ударом погоды: медовый рынок России переживает последствия климатических качелей

Погодные условия в ключевых медоносных регионах, как Башкортостан, Алтайский край, Краснодарский край и Воронежская область, привели к сокращению объемов сбора, что отразилось на стоимости продукта.

Затяжные весенние холода, аномальная влажность и поздний старт цветения медоносов ослабили пчелосемьи и сократили период активного медосбора. Как рассказала профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, погодный фактор вполне ощутим и реален.

"Пасечник, который слышит слово "дефицит", вполне рационально придерживает товар в ожидании роста цен. Подобное поведение не обман, а скорее стандартная экономическая стратегия в условиях неопределённости", — отмечает Надежда Капустина.

Эксперт также подчеркивает необходимость разграничения физического дефицита (полного отсутствия товара) и ценового, когда продукт остается на полках, но становится менее доступным из-за высокой стоимости.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что оптовые цены с осени выросли минимум на треть. Как сообщает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, летняя засуха и ливни 2025 года значительно подкосили запасы. Ранние сорта меда уже подошли к концу, а гречишный может закончиться к началу весны.

"Поставщики прекращают отгрузки по убыточным ценам, а окна закупки у них сокращаются. Крупные торговые сети не готовы закупать мед дороже, и пасечники рискуют работать в убыток", — поясняет Дмитрий Морковкин.

В ближайшее время вероятен рост розничных цен на качественный монофлорный мед — липовый, гречишный и акациевый. Итоговый масштаб удорожания определится по результатам второй половины медосборного сезона, - сообщает АиФ-Тюмень.