Книга для обсуждения: в Тюмени разберут роман "Город Брежнев" на встрече читательского клуба

Очередную встречу книжного клуба "Читаем. Обсуждаем" посвятят произведению Шамиля Идиатуллина "Город Брежнев". Она состоится 20 марта в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки Тюмени в 18:00.

Последняя встреча участников клуба прошла здесь 20 февраля. Читатели обсудили произведение Виктора Астафьева "Царь-рыба", написанное в 1976 году. Произведение входит в одноимённый цикл рассказов, объединённых местом и временем действия, темами браконьерства и отношений между человеком и природой.

История с царь-рыбой становится для главного героя – Зиновия Утробина – нравственным уроком, который определяет всю его дальнейшую жизнь. Произведение завершается философскими размышлениями о вечной борьбе между человеческой жадностью и мудростью природы.

Клуб "Читаем. Обсуждаем" существует с 2022 года. Участники собираются раз каждую третью пятницу месяца по вечерам. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный библиотекарь отдела развития Центральной городской библиотеки, руководитель клуба Светлана Шихова, обычно встречи собирают 10-11 человек.

"Возраст участников разный. Основную массу составляют женщины — от 30 до 45 лет, есть и мужчина, ему 25 лет. Также клуб посещают три пенсионера. В конце года я собираю пожелания участников, они пишут мне о книгах, которые хотят прочитать. И потом, в следующем году, мы читаем то, что они предложили. Чаще получается так, что в один месяц мы читаем классическую литературу, в другой - произведения современных авторов", — поделилась Светлана Шихова.

На встрече участники клуба включаются в активное обсуждение. Слово дают каждому. Если кто-то не увидел в произведении какую-либо проблему, то другие участники стараются объяснить этот момент. Если по книге снят фильм, то предлагают ознакомиться и с кинолентой, - сообщает Тюменская линия.



