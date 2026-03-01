Тюменские методики обучения выходят за рубеж — нефтяников готовят для Узбекистана

Тюменское инновационное предприятие "ИнТех" подписало соглашение о взаимодействии с Бухарским техникумом передовых профессиональных навыков.Студентов в Узбекистане обучают по тюменским образовательным программам.

- Это соглашение - результат бизнес-миссий с правительством Тюменской области, а также многолетнего сотрудничество с крупными нефтегазовыми компаниями, - говорит генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. - Наше образовательное подразделение разработало учебную программу для рабочих профессий. По нему мы обучали преподавателей бухарского колледжа, которые приезжали в Тюмень. Затем наши партнёры из Бухары обучали ребят у себя по программе "ИнТеха" и, совместно с представителями добывающих организаций, набирали специалистов для бригад ремонта скважин уже непосредственно на месторождениях.

Соглашение предусматривает развитие интегрированной системы непрерывного образования, использование инновационных технологий в образовательном процессе, повышение квалификации работников, прохождение производственной, учебно-лабораторной и научной практики.

Также постоянными участниками региональных бизнес-миссий становятся представители тюменских вузов.

- Мы готовы работать и искать новые пути сотрудничества с партнерами за рубежом. У нас есть компетенции и мы можем предложить конкурентоспособный продукт в таких отраслях, как машиностроение, нефтесервис и нефтехимия, агропромышленный комплекс, креативные индустрии. Отдельным блоком выделю проведение совместных научно-прикладных исследований., - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.