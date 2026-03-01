Кружево как код города: в Тюмени запускают лекции в рамках проекта "Кружевной мурал"

В первом полугодии 2026 года в рамках реализации грантового проекта "Кружевной мурал Тюмени" пройдет цикл из четырех лекций. Ближайшая встреча состоится 14 марта в 15 часов.

Гостям лекции расскажут о технологиях коклюшечного кружевоплетения. Всех заинтересованных ждут в малом зале Молодежного театрального центра "Космос".

О SMM-продвижении народно-художественных промыслов и современном применении кружев расскажут 4 апреля. Встреча начнется в 15 часов в малом зале МТЦ "Космос".

Лекция, запланированная на 17 мая, сосредоточится на креативных проектах и связи народного промысла с локальной идентичностью.

"Каждое мероприятие завершается интерактивным заданием для дальнейшего погружения в искусство кружевоплетения. Мы надеемся, что участие в проекте позволит каждому раскрыть творческий потенциал и почувствовать связь поколений", — поделилась представитель организаторов Дарья Демченко.

Проект "Кружевной мурал Тюмени", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, презентовали широкой публике в мультицентре "Контора пароходства" 22 февраля. В этот день состоялась первая лекция "История коклюшечного кружевоплетения в России и регионе".

Кроме того, в программу проекта вошли мастер-классы по коклюшечному кружеву. Они будут проходить ежемесячно в течение всего года. Регистрация на мартовские встречи уже закрыта, - сообщает Тюменская линия.

"На мастер-классе одновременно можем собрать 15 человек. Так как оборудование рассчитано на пять человек, каждые 30 минут "пятерки" будут меняться, работать на коклюшках по очереди. Это сделано для наработки навыков и обучения на примере. Мастер-класс рассчитан на три часа", — добавила Дарья Демченко.

0+