Инженер — профессия с доходом: в регионе готовы платить до 156 тысяч рублей

Инженеры могут найти работу в Тюменской области. Самые высокие зарплаты для инженеров в Тюменской области:

до 156 400 руб. в месяц - инженерам-механикам,

до 130 000 руб. - инженерам производственно-технического отдела,

до 111 263 руб. - инженерам-проектировщикам,

до 106 720 руб. - главным инженерам,

до 97 500 руб. - инженерам-программистам,

до 91 000 руб. - инженерам-конструкторам,

до 82 200 руб. — инженерам-электроникам.

Инженеры (без указания профиля) могут рассчитывать на зарплату до 62 806 руб., в списке 163 вакансии. Инженер-электрик будет зарабатывать до 63 000 руб., инженер-технолог - до 67 262 руб., инженер по охране труда - до 57 214 руб., инженер-энергетик - до 55 000 руб. и др.

Всего в списке департамента труда и занятости по Тюменской области 145 рабочих профессий и 156 специальностей служащих, - сообщает Вслух.ру.