Юбилей с историей: тобольские музейщики готовятся отметить 125 лет "древлехранилища"

125 лет со дня учреждения Тобольского церковного древлехранилища исполняется в этом году. Его история связана с инициативой Тобольского Епархиального Братства св. Димитрия Солунского "о собирании и сохранении вещественных памятников церковной истории, хранящихся при церквях Тобольской епархии, в иных учреждениях и у частных лиц". После оборудования специального помещения музей церковной старины был открыт при Софийско-Успенском кафедральном соборе и просуществовал до революции 1917 года. Его фонды и научные изыскания частично сохранились в Тобольском музее-заповеднике и Государственном архиве г. Тобольска.

К юбилейной дате в Музее уникальных книг и редких изданий открылась выставка "Дар веков: из собрания Тобольского Древлехранилища". Первыми новый проект смогли посетить сотрудники городских библиотек. Вниманию гостей были представлены уникальные книжные памятники XVII - XIX вв. и предметный фонд, поступивший после закрытия древлехранилища в Музей Тобольского Севера (Сегодня – Тобольский музей-заповедник).

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.