Госдума может разрешить водителям категории B управление вездеходной техникой

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение возможностей для автомобилистов. Документ позволит водителям с правами категории B управлять вездеходами, болотоходами и багги- техникой категории AII без получения удостоверения тракториста-машиниста.

Сегодня для управления такой техникой требуется удостоверение, выдаваемое органами Гостехнадзора. Законодательная инициатива сенаторов направлена на упрощение доступа к внедорожной технике и поддержку активно развивающегося внутреннего туризма.

В декабре 2023 года владельцам водительских удостоверений категорий B, C и D уже было разрешено управлять квадроциклами и снегоходами (категория AI). Новый законопроект становится вторым этапом реформы и касается техники категории AII: вездеходов, болотоходов и багги массой до 3,5 тонн и вместимостью до восьми человек. По данным Минсельхоза России, в стране зарегистрировано более 22 тысяч единиц такой техники.

Правительство и профильные комитеты поддержали инициативу при условии доработки ко второму чтению. Планируется установить обязательный стаж вождения для допуска к управлению внедорожной техникой и уточнить возрастные требования.

"Развитие внутреннего туризма, экспедиционных маршрутов и активного отдыха требует современных и понятных правил допуска к технике. Важно, что речь идёт не о бесконтрольном разрешении, а о системной реформе. Наша задача - создать удобный механизм для добросовестных и опытных водителей, не снижая уровень безопасности", - прокомментировал законопроект депутат Госдумы, вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин.

Ко второму чтению документ будет доработан с учётом предложений профильных ведомств и экспертного сообщества.