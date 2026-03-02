Тюмень удостоена двух премий за развитие туризма

По итогам Всероссийской премии "Туристические города" Тюмень заняла первое место в номинации "Город въездного туризма" и второе место в номинации "Город гастрономического туризма".

Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства; поощрение инновационных решений в сфере туризма; поддержку культурных инициатив и инфраструктурных проектов, повышающих туристическую привлекательность регионов. На премию было подано 387 проектов из 70 регионов России, а в финал вышли 188 проектов из 98 городов.

"Тюменские рестораны, фестивали еды, фермерские рынки и гастрономические туры уже привлекают гурманов со всей страны. А впереди — новые возможности для развития этого направления: ведь 2026 год юбилейный для Тюмени, и у нас есть интересные идеи, предлагаемые индустрией гостеприимства. Мы вместе создаём условия, чтобы гости могли легко планировать маршруты, получали качественную информацию и сервис, а затем увозили с собой самые тёплые воспоминания о нашем городе", - прокомментировал успех глава Тюмени Максим Афанасьев.