Цены на нефть пошли вверх

Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%.

Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. "Если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долл. за два дня", — прокомментировал Алексей Михеев из ВТБ Мои Инвестиции.

20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Однако, мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн баррелей, значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки начиная с апреля. "Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен. Полагаем, что если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста" — отметил Алексей Михеев.