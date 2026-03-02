Мошенники украли у тюменского пенсионера 23 млн рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников 52 жителя Тюмеской области потерял свыше 47 млн рублей, почти половину этой суммы - 23 млн - им отдал пожилой житель Тюмени.

Мужчину обманули и убедили отдать курьеру деньги по старой схеме - звонок от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о несанкционированном снятии денег со счета.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.