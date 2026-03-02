Опыт соцучреждений Тюменской области изучают эксперты из Госдумы

Экспертная группа комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы посетила в Тюмени филиал фонда "Защитники Отечества", региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", Областной центр профилактики и реабилитации, чтобы ознакомиться с положительными практиками региона в части поддержки и оказания помощи населению.

В каждом из учреждений гостям рассказали в целом о работе учреждений, а также об организации межведомственного сотрудничества в решении тех или иных задач, а также о том, как это взаимодействие помогает оперативно решать проблемы конкретных граждан, оказывать помощь разн=личным категориям населения.

По мнению руководителя экспертной группы - советника председателя комитета Никиты Габова, власти региона делают достаточно много для участников специальной военной операции, их семей:

Мы посетили филиал фонда "Защитники Отечества". Интересно, что помимо федеральных мер поддержки есть еще более 30 региональных мер. Сегодня более 80 открыто социальных гостиных, где в неформальной обстановке могут общаться семьи участников спецоперации. Это здорово, это такая уникальная практика, которая в ряде регионов мы еще не видели.

В центре "Семья" экспертам рассказали об идее семейных МФЦ и показали, по какому принципу они работают. В этом плане Тюменская область тоже выступила новатором, отметил Габов:

Очень приятно посетить учреждения социальные. У вас работает одна из старейших, так сказать, сетей семейных МФЦ. В ряде регионов это один-три учреждения. У вас целых 15, и до конца года еще 5 планируется открыть. У этих семейных МФЦ большая миссия.

В Областном центре профилактики и реабилитации для гостей провели целую экскурсию, рассказали о проектах по реабилитации подростков с алкогольной и наркозависимостью "Ступени", взрослых - по программе "Феникс", а также о сравнительно новом и уникальном в масштабах страны проекте "Семейный ковчег", участников которого вместе с детьми в течение полугода специалисты стараются вернуть к нормальной жизни.

Особенно высоко Гамов ценил работу этого центра:

Мы находимся, на мой взгляд, в довольно знаковом центре по реабилитации семей, детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, связанную с наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Такой уникальный центр, который мы видим в Тюменской области, он крайне высоко оценивается с точки зрения экспертов, которые сегодня работают на этой площадке. И самое главное, мы видим результат, и видим очередные нововведения. То есть не просто оказывается адресная помощь конкретному человеку, а целыми семьями сюда привозят, здесь они могут получить помощь и поддержку. И, конечно, мы видим те хорошие, отличные результаты, которые достигаются такой классной командой, которая работает сегодня в Тюменской области.

Гамов сообщил, что в ближайшее время состоятся большие парламентские слушания Комитета государственного дома по защите семьи, предполагается, что будут приглашены специалисты из Тюменской области - поделиться опытом и для дальнейшей трансляции на федеральный уровень тех решений, которые в нашем регионе уже реализованы.