Подпиской СберПрайм пользуются более 24 млн человек

17:57 02 марта 2026
Подпиской СберПрайм пользуются уже более 24 миллиона человек или каждый третий экономически активный россиянин. Для одних  это способ оптимизировать расходы, для других — удобная экосистема, которая объединяет финансы, покупки и развлечения. За статистикой стоят конкретные истории. Мы поговорили с жителями региона, для которых СберПрайм стал незаменимой частью повседневной жизни. 

Анна Петрова, мама двух детей:

Мы подключили подписку несколько лет назад, когда купили интеллектуальную колонку Sber — чтобы слушать музыку в Звуке. Со временем я обратила внимание и на финансовые плюсы: подписка дает надбавку к ставке по вкладу и накопительному счету. Для нас это ощутимо — мы каждый год откладываем на отпуск, и благодаря дополнительным процентам сумма растет быстрее.

Особенно важной для семьи оказалась возможность добавить в подписку близких: "Подросткам нужно иметь свое пространство. Дети слушают музыку в Звуке на своих устройствах, собирают плейлисты, открывают для себя новых исполнителей. А я увлеклась аудиокнигами и подкастами. Пока занимаюсь домашними делами, включаю любимые программы или интересные книги". 

Тамара Петровна, пенсионерка:

В начале каждого месяца подключаю категории кэшбека из списка, стараюсь выбирать самые универсальные — "На все покупки", "Супермаркеты" или "Транспорт". Я люблю готовить для детей и внуков. Заказываю ингредиенты в Самокате или Купере и здесь тоже получаю бонусы Спасибо. Весь кэшбек трачу на что-то необходимое, например, на лекарства в аптеках, подключенных к программе лояльности.

Александр, школьник:

Подключил подписку в 14 лет по акции. Сначала ради музыки в Звуке и футбольных матчей в Оkko, а потом понял, что могу оплачивать бонусами подписку, в которую входят эти сервисы, и не тратить на это карманные деньги. Я очень люблю спорт, и классно, что Okko показывает в России зимние Олимпийские игры 2026 года. Здорово, когда мировые спортивные соревнования доступны на одной платформе.

Андрей, предприниматель:

Мы с семьей часто бываем в театрах и на концертах. С подпиской СберПрайм получаем 15% кешбэка бонусами Спасибо за покупку билетов на любые мероприятия через Афишу. А потом бонусы можно использовать при оплате следующих заказов.

Подробнее о возможностях подписки СберПрайм, которые упомянули наши собеседники:

– Подписчики выбирают до пяти категорий с повышенным кешбэком вместо трех, бонусы Спасибо можно потратить у партнеров банка.

– В свою подписку в СберПрайме можно добавить до трех близких.

– Смотреть кино и сериалы в Okko, слушать музыку и подкасты в музыкальном сервисе Звук с подпиской СберПрайм. 

– До 9% стоимости покупок возвращается бонусами Спасибо за заказы в Самокате, до 7% — в Купере. Кешбэк за покупку билетов в Афише может достигать 40%. 

– +0,5% к ставке по СберВкладу на весь срок использования подписки и +1% по накопительному счёту — как на новые, так и на действующие счета.

