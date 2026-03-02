Тюменцам в городской думе вручили медали "За помощь фронту"

Медали "За помощь фронту" и почетные грамоты Минобороны России за содействие войскам беспилотных систем ВС РФ в решении задач специальной военной операции в Тюменской гордуме вручили двадцати тюменцам.

Награды горожанам вручил руководитель общественной организации участников боевых действий "Держава" и депутат гордумы Олег Ямпольский.

Среди награжденных член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев. "Каждый житель нашей страны понимает, насколько важна эта поддержка. И именно совместные усилия позволяют сделать больше для тех, кто сегодня защищает Родину. Взаимопомощь — это крепкая традиция нашей многонациональной России, —прокомментировал награждение Есенгалий Ибраев.