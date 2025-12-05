На озере в Бердюжье утонул житель Ялкторовска

В Бердюжском округе 3 декабря в деревне Карькова на озере Темное утонул 66-летний житель города Ялуторовска, который около 21 часа ушел один порыбачить.

Когда родственники пошли его искать, у полыньи обнаружили его вещи. Одна из основных версий - мужчина провалился под лед. Спустя сутки, в результате поисковых мероприятий, тело рыбака обнаружено и извлечено из воды.

По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области организована процессуальная проверка.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.