Тюменская область в топ-3 УрФО по заявкам на изобретения

Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе по заявкам на изобретения - результаты комплексного аналитического исследования состояния сферы интеллектуальной собственности в России за 2024 год представил Роспатент.

Уральский федеральный округ (УФО) занял шестое место среди федеральных округов страны по количеству поданных заявок на изобретения.

Сборник "Сфера интеллектуальной собственности 2024: Уральский федеральный округ" отражает динамику развития интеллектуальной собственности УФО за 2022–2024 годы. В исследование включены все регистрируемые Роспатентом объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных.

В 2024 году в УрФО зафиксировано увеличение числа заявок по всем объектам патентования и средствам индивидуализации.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов:

Уральские инноваторы демонстрируют стабильный рост по подаче заявок на изобретения. В 2024 году он составил 6% по сравнению с 2023 годом. Более половины заявок поступило от изобретателей Свердловской области, что обеспечило региону 5-е место по всей стране. Рост заявок на полезные модели достиг 27%, что позволило Уральскому федеральному округу выйти на четвертое место в общем рейтинге по России. Кроме того, развивается брендинговая активность – на 17% выросло число заявок на товарные знаки в 2024 году.

Научно-промышленный кластер Тюменской области охватывает отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых и их переработкой, в том числе нефтехимия и энергетика, а также строительную отрасль. Кроме того, в регионе развиты металлургия, пищевая химия и фармацевтика.

В 2024 году от тюменских инноваторов поступило 143 заявки на изобретения, практически в равных долях – от крупного бизнеса, физических лиц и вузов. Заметно вырос интерес рационализаторов к быстро внедряемым техническим решениям – в 2024 году в Роспатент пришло 86 заявок на полезные модели, что почти на 50% больше результатов 2023 года. При этом почти в 60% случаев заявителями выступили физическими лицами.

Чаще всего патентуемые разработки касались сфере медицины, гражданского строительства, технологий измерений и создания специальных машин. Наибольшее число заявок на патенты за три года прислал Тюменский государственный медицинский университет – 72. Также наблюдается рост заключаемых договоров на использование патентов: в 2024 году их количество достигло 153, чаще всего их владельцы работали в сфере образования.

Тюменские предприниматели стали активнее обращаться за правовой охраной своих брендов. Число заявок на товарные знаки в 2024 году выросло на 23% и превысило тысячный рубеж (1151 заявка).

Региональные бренды Тюменской области представляют собой продукцию различных сфер хозяйства. Представители молочной промышленности выпускают Тюменский пломбир, лёгкой промышленности – зарегистрированный в 2024 году Тюменский ковер, а с традиционными ремесленными школами связаны тобольские резные изделия из кости.