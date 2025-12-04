Владимир Путин 19 декабря подведет итоги года

Фото - https://vk.com/moskvaputinu

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - в прямом эфире президент подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Вопросы принимаются через сайт программы москва-путину.рф, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Можно также воспользоваться чат-ботом в MAХ.

Приём вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4,5 часа. За это время глава государства ответил на более 60 вопросов от представителей СМИ, блогеров и модераторов и почти 30 рядовых россиян.