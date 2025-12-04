Вяленая клюква из меню школьных столовых Тюмени отмечена наградой за качество

Вяленая клюква, созданный Комбинатом школьного питания "Центральный" совместно с компанией "Ягоды Плюс" специально для школьников Тюмени, получила золотую медаль на Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО.

Для Комбината это важное признание качества и значимости продуктов, которые мы выбираем для детского питания.

Гендиректор "Ягоды Плюс" Эльмар Ибуков:

В этом году мы приняли участие в межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. На конкурс была представлена вяленая клюква, которую мы разработали совместно с нашим многолетним партнером, Комбинатом школьного питания „Центральный“ и поставляем в тюменские школы. Жюри оценивало продукцию по множеству параметров — вкусу, внешнему виду, полезным свойствам, содержанию витаминов и микроэлементов. Вяленая клюква получила золотую медаль, что стало для нас высокой оценкой качества.

Ягоды упакованы порционно по 30 граммов, в них содержатся необходимые растущему организму витамин C, витамины группы B, а также K и E. По данным КПШ, вяленая клюква очень популярна у детей.