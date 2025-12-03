Центрам обработки данных в течение пяти лет потребуется в 2,5 раза больше энергии

18:00 03 декабря 2025
Успех цифровой трансформации российской экономики значительно зависит от доступности электроэнергии. Центры обработки данных, особенно использующиеся для работы искусственного интеллекта, потребляют огромные её объемы. К 2030 году доля ее потребления достигнет около 2%, то есть увеличится в 2,5 раза. Об этом в кулуарах 16-го инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

В 2024 году в России темп прироста потребления электроэнергии достиг рекордных 3,1%. Несмотря на ожидаемое замедление роста спроса в текущем году до 1% из-за запрета майнинга в ряде регионов, в следующем году ВТБ ожидает возвращения к темпу прироста более чем на 2%. Главные драйверы для отрасли – наращивание промышленного производства, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также строительство центров обработки данных.

Виталий Сергейчук:

Для предотвращения дефицита электроэнергии и обеспечения надежности энергоснабжения необходима масштабная модернизация все еще устаревшей энергосистемы, строительство новой генерации. Мы видим самый высокий уровень отложенного спроса на финансирование со стороны электроэнергетических компаний по сравнению с другими отраслями. Строительство новых энергетических мощностей потребует почти 6 трлн руб. капитальных затрат до 2030 года. ВТБ является одним из ключевых банков России с компетенциями в области электроэнергетики и участвует в инвестиционных отраслевых проектах.

Согласно утвержденной в апреле 2025 года Энергетической стратегии РФ потребление электроэнергии в России к 2050 году вырастет на 38% по сравнению с 2024 годом, до 1624 млрд кВт∙ч.

Теги: ВТБ , прогнозы , электроэнергия
