В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Тюменской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (Н3N2). Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась на 9%, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что большинство школ региона с 1 по 14 декабря переведены на дистанционный формат обучения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru