В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Тюменской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (Н3N2). Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась на 9%, сообщает регуправление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что большинство школ региона с 1 по 14 декабря переведены на дистанционный формат обучения.