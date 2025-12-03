В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

13:44 03 декабря 2025
В Тюменской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (Н3N2). Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась на 9%, сообщает регуправление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что большинство школ региона с 1 по 14 декабря переведены на дистанционный формат обучения.

