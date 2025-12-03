Инновации в освоении месторождений Арктики и Восточной Сибири обсудят на технологическом саммите TNF в Тюмени

4 декабря в Тюмени пройдет III Технологический саммит TNF — масштабное отраслевое событие, объединяющее более 400 участников из крупнейших нефтегазовых компаний, производителей оборудования, IT-разработчиков и представителей власти.
Саммит станет главной площадкой для обсуждения вызовов и прорывных решений в освоении месторождений Арктики и Восточной Сибири — регионов с экстремальными климатическими условиями, сложной геологией и удаленностью.
Пройдет саммит на площадке ООО "НОВАТЭК НТЦ". В программе — технологические сессии по актуальным при освоении новых территорий темам: проектированию, бурению, обустройству месторождений. Также специалисты уделят внимание заканчиванию скважин, развитию геофизического приборостроения и другим вопросам. Темой пленарного заседания заявлены "Новые энергетические горизонты: вызовы и решения для освоения ресурсной базы".
Руководитель программной дирекции Техсаммита Александр Сакевич:
Освоение новых ресурсных горизонтов сегодня — важнейший аспект энергоустойчивости страны. Такие регионы, как Восточная Сибирь и Арктика, требуют особого внимания из-за сложных климатических условий и геологии. К сожалению, невозможно создать универсальное решение для всех проблемных случаев на разных территориях и месторождениях, надо каждый раз подбирать оптимальные варианты. Поэтому производителям особенно важно знать, что происходит у крупных недропользователей, понимать их потребности. Саммит как раз и станет площадкой, где профессионалы от бизнеса поделятся практическими кейсами и своим уникальным опытом.
