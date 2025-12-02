Этап Кубка России по зимнему плаванию и зимний фестиваль "Кубок победы" проведут в Тюмени

В Тюмени с 4 по 8 декабря пройдет первый этап Кубка России по зимнему плаванию и зимний фестиваль "Кубок победы", посвященный Году защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в них приму лучшие спортсмены со всей страны, отмечают организаторы.

Мероприятие состоится на акватории клуба закаливания "АквАйСпорт-Тюмень" (Объездная дорога, 10-й километр, ст. 1). Торжественное открытие соревнований запланировано на 5 декабря в 10:30, а сами заплывы начнутся в 11:00 каждого дня соревнований.

В первый день, 5 декабря, запланированы следующие заплывы: вольный стиль 25 м, баттерфляй 25 м, брасс 100 м, эстафета 4×25 м (вольный стиль, смешанная эстафета), 4×25 м (вольный стиль). Программа второго дня, который состоится 6 декабря, включает заплывы брассом 25 м, вольным стилем 50 м, вольным стилем 200 м, эстафету 4×25 м (брасс, смешанная) и эстафету 4×25 м (брасс). В третий день, 7 декабря, спортсмены преодолеют дистанции брассом 50 м, вольным стилем 100 м, брассом 200 м и посоревнуются в эстафете 4×25 м (комбинированная, смешанная).