Водитель сбил школьника на тротуаре в Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на улице Газовиков, 73, где на 9-летний школьника наехал водитель автомобиля Ford. У мальчика травма спины.

Предварительно, мальчик стоял на тротуаре у регулируемого пешеходного перехода. По словам водителя, он пытался избежать наезда на пешеходов, переходящих дорогу, не справился с управлением - автомобиль выехал на тротуар и сбил ребенка. На какой сигнал светофора он двигался - сказать не может, так как обзору помешал экскаватор, производящий дорожные работы.

В связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети установлены все необходимые дорожные знаки, отмечают в ГАИ ТО.