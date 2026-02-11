Начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026

Стартовал приём заявок на пятый сезон Научной премии Сбера. Эта престижная награда вручается учёным за выдающиеся достижения, которые открывают новые перспективы для развития науки и технологий в стране. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 млн рублей.
В основных номинациях Премия отмечает работающих в России исследователей за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий. Для молодых учёных — до 35 лет включительно — представлены три номинации "AI в науке" по направлениям основных номинаций Премии.
Ключевое нововведение этого сезона — в номинациях "AI в науке" открыта возможность самовыдвижения. Подать заявку можно на сайте Премии до 30 апреля 2026 года включительно.
В основных номинациях традиционно номинировать кандидатов могут официально приглашённые Сбером научные и образовательные организации, а также персонально российские и международные учёные, технологические компании и институты развития.
Заявки оцениваются в несколько этапов, включая независимую экспертизу всех заявок и предметный отбор лучших заявок учёными советами, состоящими из ключевых профильных исследователей.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в её суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики. Работа учёного очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить учёным условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке.
Александр Кулешов, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий:
Научная премия Сбера — это не просто признание отдельных достижений, а внимание к тем научным школам и направлениям, которые формируют задел на годы вперёд. Сегодня особенно важно поддерживать исследования, способные задать долгую траекторию развития науки и технологий в стране и обеспечить преемственность между поколениями исследователей.
Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре прошедших сезона её лауреатами стали 17 учёных, которые получили в общей сложности почти 300 млн рублей призовых средств.
