"ЗапСибНефтехим" и ЦСКА помогают мальчишкам из Тобольска стать частью большого футбола

29 ноября в Тобольске презентовали документальный фильм "Из Тобольска в ЦСКА" — истории о том, как рождается мечта и как ежедневный труд приближает начинающих спортсменов к профессиональной карьере в футболе. Мероприятие стало важным событием для участников программы "Формула футбола", родителей детей, педагогов и тренеров, которых на премьере собралось более 300 человек.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами госвласти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим":

Мы уже видим осязаемые результаты проекта “Формула футбола”: юные спортсмены из Тобольска получают приглашения на просмотровые сборы в Академию ЦСКА. Особенно важно, что премьеру фильма увидели самые юные ребята и их родители — те, кто только начинает свой путь в спорте. Проект показывает им, какую комплексную среду развития открывает “Формула футбола” в родном городе. Мы уверены, что такая системная работа формирует устойчивые ориентиры и компетенции, которые помогут детям как в спорте, так и в будущей образовательной и жизненной траектории.

После показа фильма состоялось награждение лучших спортсменов "Формулы футбола" за 2025 год. В каждой возрастной категории тренеры еженедельно отмечали игрока, проявившего себя лучше всех в тренировочном профессиональном процессе, а также в характере, уважении и трудолюбии. Победителями стали пять воспитанников футбольной секции Спортивной школы № 2 и два тренера. Награды вручали представители администрации города Тобольска, компании "ЗапСибнефтехим" и ПФК ЦСКА.

Алан Дзагоев, трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, ныне тренер-селекционер ПФК ЦСКА:

Пока есть такие проекты, как "Формула футбола", у наших ребят всегда будут шансы попасть в ЦСКА и заиграть на самом высоком уровне. Для этого созданы лучшие условия. Есть способные дети, остается только с этими возможностями идти вперед. Верьте в свои силы и свою мечту, и все у вас получится.

В этом году в проекте "Формула футбола" произошло много перемен. В Тобольске теперь на постоянной основе работает менеджер по методологии ПФК ЦСКА, он ежемесячно выстраивает тренировочный и образовательный процесс по стандартам Академии ЦСКА. Впервые летние учебно-тренировочные сборы прошли на базе Академии ПФК ЦСКА в Москве. 30 спортсменов тренировались под руководством директора академии Олега Корнаухова и старшего тренера Мхитара Давидяна. Впервые лучшие игроки турнира "Формула футбола" смогли получить персональные вызовы на сборы в академию, некоторые из ребят смогли отправиться туда дважды и сыграть в составе команды академии ПФК ЦСКА, а Даниил Смирных забил свой первый гол за московскую команду.

Программа "Формула футбола" действует уже четыре года и набирает обороты с каждым сезоном. Проект реализуется компанией СИБУР в партнерстве с ПФК ЦСКА и администрацией города Тобольска. Главная цель программы — поддерживать перспективный вид спорта и участвовать в его развитии и популяризации среди школьников.