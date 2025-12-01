Юрий Баранчук назначен первым замом главы города Тюмени

Юрий Баранчук, официально отказавшийся от кресла депутата Тюменской облдумы на прошлой неделе, назначен первым заместителем главы города Тюмени, сообщила глава города Максим Афанасьев.
В полномочия нового зама входит взаимодействие с городской и областной думами, политическими партиями, правоохранительными органами, общественными организациями и национальными объединениями. Он будет контролировать работу департамента по безопасности жизнедеятельности, а также городского комитета по делам национальностей. Также в его обязанностях - координация работы по помощи воинским частям Вооруженных сил РФ, участвующим в СВО, содействие военным комиссариатам по комплектованию Вооружённых сил РФ, предоставление мер социальной поддержки и помощи участникам СВО.
Баранчук же станет инвестиционным уполномоченным (отвечающий за реализацию инвестиционных проектов). Опыт работы в реальном секторе экономики у него есть, много лет возглавлял Фонд развития промышленности Тюменской области, с 2008 года руководит реготделением Союза машиностроителей России.
"Уверен, что профессионализм и богатый опыт Юрия Александровича помогут эффективно решать поставленные задачи и сделают его работу важной и значимой для города и его жителей", - прокомментировал кадровое решение Афанасьев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru