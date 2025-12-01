В финал конкурса "Это у нас семейное" вышли четыре команды из Тюменской области

В окружном полуфинале конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Екатеринбурге победила 31 семья из Уральского федерального округа, в том числе четыре из Тюменской области. Летом они поедут в Москву, чтобы побороться в финале за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

За шанс выйти в финал в конкурсный день сражались 155 семейных команд из всех регионов УрФО. Из Тюменской области успешнее других себя проявили и вышли в финал семья Осокиных, Калинчевых, Евдокимовых и Деркач, семейная команда Лужбиных и Гармаш, многодетная семья Дурасовых и команда Яркиных и Бадай.

Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, среди которых была и интеллектуальная викторина Знание.Игра от Российского общества "Знание". Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России – ключевой темой второго сезона. А сама программа полуфиналов посвящена теме "Быть семьей".

В заключительный день прошла встреча с членом Наблюдательного совета, продюсером, генеральным директором и соучредителем лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым.

Почта России на протяжении всех дней предоставила участникам возможность отправлять открытки друзьям или членам семьи в любой уголок страны прямо с площадки проведения полуфинала.

В честь 180-летия Русского географического общества для участников была открыта выставка лучших работ конкурсантов. Эти кадры созданы семьями в ходе задания дистанционного этапа "Красота в объективе".

Девелопер Forum оформил на площадке зону отдыха для участников, а всем детям подарил конструкторы, из которых можно собрать кормушку для птиц.

Центр развития туризма Свердловской области организовал интерактивную площадку с играми, а победители викторины о регионе выиграли экскурсию по Музею истории Екатеринбурга и историческому центру города.

Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса "Это у нас семейное", который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. А по итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейное путешествие. Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующий очный полуфинал состоится в Новосибирске – для участников из СФО. Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс "Это у нас семейное" – часть национального проекта "Семья".