Югра учредила региональную награду для участников СВО

Фото из тг-канала Руслана Кухарука

Депутаты Югры поддержали проект закона об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "За мужество и доблесть в специальной военной операции".

По словам губернатора округа Руслана Кухарука, медаль - это инициатива самих бойцов, которую они озвучивали на встречах с властями. "Награждение будем осуществлять по ходатайству руководителей региональных отделений общероссийских, окружных и муниципальных некоммерческих организаций на основании представления командира воинской части", - пояснил Кухарук.