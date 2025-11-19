Моор поблагодарил Михалкова за спектакль "12" и внимание к зрителям

Спектакль Никиты Сергеевича Михалкова "12" смогли посмотреть жители Тобольске и Тюмени, сегодня – четвёртый, завершающий день "Больших гастролей" мастера в Тобольске и Тюмени.

По мнению губернатора Моора, созданная творческой командой Никиты Сергеевича постановка оставляет сильное впечатление: "В каждой сцене чувствуется профессионализм, внимательное отношение к деталям, глубокий режиссёрский замысел. Это не просто театральное действие, а серьёзный разговор о добре и зле, справедливости и ответственности". Во время гастролей Никита Сергеевич общался с жителями, встречался с творческим сообществом, знакомился с промышленными возможностями региона, впечатлился "ЗапСибНефтехимом".

"Благодарю Никиту Сергеевича и всю его команду за великолепную работу на сцене наших театров. Отдельное спасибо Министерству культуры РФ, РОСКОНЦЕРТУ, компании "Сибур" и организаторам проекта "Большие гастроли" за возможность увидеть спектакль такого уровня. Рассчитываем, что такие творческие встречи станут доброй традицией", - отметил Моор.