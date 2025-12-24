Арктика в красках: Третьяковка показала северянам полюс цвета

В Третьяковской галерее открылась выставка "Арктика. Полюс цвета", приуроченная к 500-летию освоения Северного морского пути. Экспозиция охватывает четыре века истории Русского Севера, показывая как этапы промышленного развития Заполярья, так и его первозданную природу.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале напомнил, что год назад регион начал сотрудничество с Третьяковской галереей. В этом году в Новом Уренгое откроется арт-центр "Газ", где запустят мультимедийную выставку "Мир сказки". Ямальцы увидят работы Васнецова, Рериха, Билибина, Врубеля и других известных художников.

Фото - телеграм-канал Дмитрия Артюхова