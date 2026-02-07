Тюменский соболь стал героем собственной авторской вселенной

Тюменский дизайнер Александр Орлов превратил символ с герба региона — соболя — в современный арт-объект, положив начало творческой вселенной. Его проект "×Соболь Соболь×" начался с интуитивного ощущения дефицита качественных локальных сувениров.

– Интуитивно чувствую тренды. В прошлом году почувствовал, что в городе практически нет достойных сувениров, которые хотелось бы дарить, – рассказал Александр Орлов.

Образ сибирского зверька, выполненный в современной эстетике, нашел отклик. Первые прототипы были показаны знакомым, а поддержка Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) и сарафанное радио в соцсетях помогли проекту обрести популярность. Изначально создатель видел в небольших фигурках лишь "входной билет", но именно они стали хитом, особенно среди тюменцев, ищущих оригинальный подарок для поездок.

Сегодня вселенная вокруг Соболя расширяется: появились новые персонажи – Бобер и "Ягодки", а в планах – Лисица и Мамонтенок. Недавно вышла книга, раскрывающая историю героев. Проект стал глубоко личным и семейным делом: жена Анна помогает в мастерской, а шестилетняя дочь София неожиданно стала главным экспертом по цвету.

– Я заложил в него свой характер. Это первый мой творческий проект, который по-настоящему "выстрелил" и греет душу, – признается дизайнер.

Автор подчеркивает региональную идентичность бренда: "Мы сознательно везде пишем: Тюмень. Мне важно, чтобы область могла этим гордиться". В планах — развитие вселенной через контент, городские скульптуры, - сообщает Тюменская область сегодня.