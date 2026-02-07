Наследственные споры продолжают оставаться конфликтной юридической темой

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ предупреждают, значительная часть гражданских споров в судах связана именно с ошибками при оформлении имущества после смерти родственников.

Основным условием является обращение к нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Процесс включает сбор документов, подтверждающих родство и состав наследственной массы, а также получение свидетельства с последующей регистрацией прав.

Одной из наиболее опасных и распространенных ошибок эксперты называют "фактическое принятие" наследства без его юридического закрепления. Часто люди продолжают жить в квартире умершего и вносить коммунальные платежи, считая визит к нотариусу формальностью. Такая беспечность оборачивается серьезными затруднениями для последующих поколений, вынужденных восстанавливать цепочку наследственного правопреемства через судебные инстанции, — отмечают специалисты. Процессуальная сложность доказывания такого факта по прошествии времени крайне высока.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина подчеркивает, что наследственные вопросы затрагивают не только финансы: "Вопросы наследственного права затрагивают не только имущественные интересы граждан, но и сложнейший комплекс семейных отношений, которые нередко обостряются именно в момент открытия наследства". По ее словам, большинство конфликтов возникает именно из-за игнорирования установленных законом процедур, - сообщает КП-Тюмень.