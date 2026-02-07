Автоинспекция раскрыла детали программы #СпецоперацииЛед в Тюмени

23 февраля на набережных по обе стороны реки Туры в Тюмени пройдет #СпецоперацииЛед. Организаторы предусмотрели разнообразную программу.

Кроме трековых автогонок, дрифта и зрелищного открытия мероприятия пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

На левом берегу реки Туры со стороны заречной части города развернутся выставки снаряжения, военной и оперативной техники ТВВИКУ и Росгвардии. Свою экспозицию покажет Центра допризывной подготовки "Аванпост".

Центр "Воин" проведет турнир по лазертагу на правом берегу набережной Туры со стороны ул.Республики, кроме того здесь будет работать интерактивный тир "Динамо".

С 12 до 15 часов зрителей #СпецоперацииЛед угостят горячим чаем и кашей.

На льду Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и выступления курсантов "Аванпоста" по рукопашному бою, - сообщает

Госавтоинспекция Тюменской области.