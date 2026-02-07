Автоинспекция раскрыла детали программы #СпецоперацииЛед в Тюмени

23 февраля на набережных по обе стороны реки Туры в Тюмени пройдет #СпецоперацииЛед. Организаторы предусмотрели разнообразную программу.
Кроме трековых автогонок, дрифта и зрелищного открытия мероприятия пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.
На левом берегу реки Туры со стороны заречной части города развернутся выставки снаряжения, военной и оперативной техники ТВВИКУ и Росгвардии. Свою экспозицию покажет Центра допризывной подготовки "Аванпост".
Центр "Воин" проведет турнир по лазертагу на правом берегу набережной Туры со стороны ул.Республики, кроме того здесь будет работать интерактивный тир "Динамо".
С 12 до 15 часов зрителей #СпецоперацииЛед угостят горячим чаем и кашей.
На льду Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и выступления курсантов "Аванпоста" по рукопашному бою, - сообщает
Госавтоинспекция Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru