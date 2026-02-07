Семь тысяч старшеклассников Тюменской области бесплатно получат первую профессию

В 2026 году почти семь тысяч юных тюменцев смогут пройти бесплатное обучение в рамках проекта "Первая профессия для школьников".

Как сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки региона, в этом году для учащихся 6-11 классов подготовили более 200 образовательных программ. Среди них есть и новые. В нескольких колледжах обучение стартует уже в феврале.

Тюменский медицинский колледж предлагает освоить программы "Основы сестринского дела" и "Регистратор в медицинской организации". В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса ребята могут пройти обучение по направлениям: "Мастер полимерного искусства" и "Традиции судоремоента: школа молодого слесаря".

По четырем направлениям стартует обучение в феврале в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Это "Дизайнер ландшафтного проектирования", "Специалист ремонта дорожной техники", "Художник сада", "Озеленитель".

Также в других образовательных организациях ребята могут освоить профессии в сферах торговли, туризма, цифрового искусства, строительства и управления, - сообщает Тюменская линия.

"Образовательные программы, реализуемые в рамках проекта, формируются на основе глубокого анализа потребностей регионального рынка труда. Это гарантия того, что компетенции, которые получают ребята, будут востребованы в ближайшем будущем", - отметили в Центр опережающей профессиональной подготовки региона.