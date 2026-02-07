Бдительность тюменских врачей помогла обнаружить болезнь на ранней стадии

В мае 2024 года в неотложный кабинет Городской поликлиники №1 Тюмени обратился мужчина с жалобами на ухудшение самочувствия. Серьезных отклонений на ЭКГ выявлено не было, мужчине выдали больничный лист и отпустили домой.

На следующий день пациент вновь прошел ЭКГ. Медсестра обратила внимание на изменения в кардиограмме и направила мужчину в неотложный кабинет. После осмотра он снова был отправлен домой.

Позднее медицинская сестра Жибек Макарова и врач функциональной диагностики Ирина Макаревич обратили внимание на тревожные изменения ЭКГ и жалобы пациента на одышку. С учетом клинической картины было заподозрено угрожающее жизни состояние — тромбоэмболия легочной артерии.

Пациента экстренно направили в стационар. В Областной клинической больнице №2 был подтвержден диагноз: массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии неуточненной давности. В ходе лечения выяснилось, что ранее пациент перенес тромбоз вен нижних конечностей.

"В настоящее время мужчина продолжает лечение и наблюдается амбулаторно", - сообщает

Ангелина Рагозина, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).