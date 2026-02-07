Абитуриенты-волонтёры смогут заработать допбаллы к поступлению в тюменские вузы

Абитуриенты вузов могут получить до 10 баллов дополнительно к результатам ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений.

В Тюменском индустриальном институте засчитают работу волонтеров сроком не менее двух лет (по 100 часов за год). За каждый год предусмотрен один балл. В зависимости от стажа поступающие смогут получить от 2 до 4 баллов.

На 5 баллов могут рассчитывать абитуриенты Тюменского медицинского университета, если они отработали волонтерами не менее 200 часов в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

В Тюменском государственном институте культуры зачтется добровольческая деятельность в объеме не менее 150 часов (также не ранее, чем за четыре года, и не позднее, чем за 3 месяца до дня завершения приема документов). За это достижение добавят 3 балла.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова начислят по баллу за год волонтерской деятельности (не менее 100 часов в год). Абитуриенты смогут получить от 1 до 5 баллов соответственно.

В Тюменском государственном университете дополнительные баллы добровольцам не предусмотрены, - сообщает Вслух.ру.