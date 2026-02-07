В Тюменской области зарегистрировано уже более 33 тысяч гаражей — цифра растет

33 282 объекта гаражной недвижимости оформлено в Тюменской области с начала действия закона о "гаражной амнистии". В том числе, 9 824 гаража и 23 458 земельных участков под ними, общая площадь которых составила 57,57 га.

- Закон о "гаражной амнистии" позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Оформить гараж в собственность по упрощенной схеме можно при одновременном соблюдении трех условий: гараж должен быть капитальным, то есть иметь прочную связь с землей; должен быть построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года); не должен быть признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления, напоминает Мегатюмень.