Глобальное потепление может заметно прибавить воды рекам Тюменской области

Международная группа гидрологов, в том числе специалисты МГУ выяснили, если температура поднимется на один градус Цельсия, объем стока увеличится на 3 %. Такая тенденция наблюдается на 70 % материков. При этом в некоторых регионах станет больше экстремальных наводнений.

– В Северной и Восточной Европе, Центральной Азии и Западной Сибири наводнений станет меньше. А вот на Северном Кавказе, северо востоке и в ряде других регионов, наоборот, ожидается рост числа высоких наводнений, – отметила в разговоре с ТАСС соавтор исследования, заведующая кафедрой гидрологии суши МГУ Наталья Фролова.

Синоптик Илья Винштейн на основе климатических моделей (данные Росгидромета) дал прогноз Тюменской области. Он сообщил, что среднегодовое количество осадков будет понемногу расти по сравнению с периодом 1981–2000 годов. Больше всего вырастут зимние осадки — особенно после 2041 года. Из за повышения средней температуры в декабре вместо снегопадов могут идти дожди. Летом общее количество осадков существенно не изменится, но возможно увеличение числа интенсивных ливней — их сложно учесть в моделях.

Для Тюменской области проблема весенних паводков актуальна. В 2024 году из берегов вышла река Ишим. В мае 2016 года уровень реки Туры поднялся выше 8 метров. А 1 октября 2023 года вода на Туре опустилась до –95 сантиметров над нулем поста.

Елена Адаренко из ФГБУ пояснила, что в регионе наблюдаются циклы многоводных и маловодных периодов.

– С 2008 по 2013 год водность снижалась, а с 2014 по 2025 год был многоводный период. На Ишиме с 2017 по 2025 год зафиксированы экстремально высокие уровни воды. В то же время на Туре с 2022 по 2025 год наблюдается маловодный период с минимальными уровнями в летне осеннюю межень, – рассказала Елена.

Обь Иртышское управление по гидрометеорологии сейчас готовит весенний прогноз половодья. По предварительным оценкам, экстремальных отклонений от нормы не ожидается, - сообщает Тюменская область сегодня.