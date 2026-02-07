У тюменки диагностировали рецидив онкологического заболевания

У женщины 1964 года рождения в прошлом году была диагностирована лимфома бедра, и ей было проведено хирургическое лечение. В результате мутации заболевания у жительницы Тюмени вновь появилось новообразование в том же месте, что вызвало сильные боли и необходимость повторной операции.

Специалистам Медицинского города удалось сохранить ногу пациентки, рассказал врач-онколог высшей квалификационной категории отделения опухолей молочной железы и кожи Роман Таловиков.

"Мы прооперировали женщину с рецидивом онкологического заболевания. Полностью убрали опухоль размером 26 см. Выполнили закрытие дефекта местными тканями путем перемещения. По результатам морфологического исследования у пациентки диагностировали миксоидную липосаркому — разновидность злокачественной опухоли жировой ткани (липосаркомы) бедра. Женщина достаточно быстро восстановилась после хирургического лечения и вернулась к полноценной жизни", — отметил Роман Николаевич.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей-онкологов Медицинского города и проходит курс лучевой терапии. Она надеется, что ее история вдохновит других не терять надежду в борьбе с болезнью.

Липосаркома — это редкий вид рака, который развивается из жировых клеток и может возникать в любом месте тела, где присутствует жировая ткань. Существует несколько подтипов липосарком, и их агрессивность может варьироваться, - сообщает АиФ-Тюмень.