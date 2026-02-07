Групповые занятия в "Роднике" помогают пациентам в социализации

Сотрудники тюменского "Родника" используют совместные приготовление блюд, занятия творчеством или другие групповые техники не только для развития новых навыков, но и как инструмент социальной адаптации.

Юра, Кирилл и Юля — подростки из тюменских муниципалитетов. Юра приехал из Ишима, по состоянию здоровья он находится на семейном обучении. Кирилл из деревни Суерка, учится в обычной школе. Ему поставили диагноз меньше года назад. Сейчас он привыкает к новому статусу сам и приучает одноклассников. Юля из Борков. Все трое проходят реабилитацию по пилотному проекту комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

Утро начинается с непростой задачи. В мастерской их ждет работа с гипсом. С помощью гипсовой массы и трафарета формируется объемный рисунок, который при высыхании служит основой для росписи.

Работу подростки выполняют за несколько занятий. За это время они не только знакомятся с новым для себя материалом, но и сближаются. Общие задачи объединяют, снимают неловкость знакомства. Юра чувствует себя на кухне увереннее других: он уже жарил дома оладьи и блины. А вот Кирилл осторожничает. Вместе с педагогами ребята проговаривают рецептуру, последовательность действий и распределяют задачи. С печеньем они справляются быстро.

Подростки работают с логопедом и психологом, отрабатывают свои педагогические задачи. На социально-бытовой реабилитации Юля работает с утюгом, иглой и ниткой. Подростки учатся обслуживать себя, ведь иногда заправить чистое постельное белье тоже кажется невыполнимой задачей.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).