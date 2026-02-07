Спрос на бухгалтерское сопровождение в регионе вырос в 4 раза

По данным экспертов "Авито услуги", в четыре раза вырос спрос на бухгалтерское сопровождение в Тюменской области с начала 2026 года. Тюменцев чаще интересует ведение учета и консультации по вопросам налогообложения, на фоне вступления в силу ряда регуляторных изменений, обновляющих отдельные требования к учету и отчетности.

В 2,6 раза вырос интерес к консультациям бухгалтера по региону и в 2,5 раза в Тюмени. Как правило, к таким специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора режима налогообложения, а также при запуске или реорганизации бизнеса.

Отдельное внимание пользователи уделяли услугам, связанным с оформлением патентной системы налогообложения: спрос на них увеличился на 51 % по области и на 45% в Тюмени. Это помощь в заполнении документов и расчетах с учетом параметров региона и вида деятельности.

Спрос на услуги по подготовке и сдаче отчетности по операциям внешнеэкономической деятельности вырос в 4,1 раза как по области, так и в областном центре. Специалисты, как правило, занимаются оформлением статистических форм учета и отчетных документов, предусмотренных действующими правилами.

Наиболее заметный рост спроса на бухгалтерские услуги в Тюменской области наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек. В этом сегменте показатель увеличился на 40 % год к году, в Тюмени — на 45 %. Компании со штатом до 10 сотрудников интересовались такими услугами на 90 % чаще как по области, так и в областном центре, организации с численностью до 100 человек — на 52 % по области и на 50 % в Тюмени, - сообщает Тюменская линия.