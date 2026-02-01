Тюменских первоклассников ждут дополнительные каникулы — маленькая передышка среди зимы

Первоклассников Тюменской области ждут дополнительные каникулы. Юные школьники отдохнут с 16 по 22 февраля. С учетом выходных накануне и Дня Защитника Отечества отдых для них продлится 10 дней.
Дополнительные февральские каникулы для первоклассников предусмотрены для улучшения их адаптации к школе, а также чтобы избежать переутомления и сезонных заболеваний.
Отметим, что в Тюменской области 1 сентября 2025 года первый раз в первый класс пошли 23 тысячи ребят, - сообщает Вслух.ру.
