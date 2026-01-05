Взгляд в будущее: тюменский форум TNF анонсировал всероссийскую премию на 2026 год

Организаторы Промышленно-энергетического форума TNF, впервые в этом году учредившие Всероссийскую премию лучших технологических решений для ТЭК, объявили о том, что она будет запущена вновь в рамках TNF 2026. Сейчас обсуждается структура "Территории технологий", уточняются номинации и регламент. Старт приема заявок назначен на апрель 2026.

"Успешный опыт интеграции премии в программу TNF в 2025 году доказал свою эффективность. В 2026 году мы приложим все усилия, чтобы каждый перспективный проект получил максимальные шансы на реализацию. Мы приглашаем всех технологических предпринимателей, ученых и инженеров начинать подготовку своих заявок", — отметила Ольга Стасяк, куратор премии "Территория технологий".

В 2025 году на конкурс поступило 97 заявок, 12 проектов боролись в финале, а три лучших решения разделили призовой фонд в 1,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба TNF (г. Тюмень).