Utair запустил программу рейсов из ОАЭ 

22:07 04 марта 2026
Utair приступил к реализации программы вывоза своих пассажиров из ОАЭ, выполнив 4-го марта первый рейс по маршруту Дубай (аэропорт "Аль-Мактум") — Москва (аэропорт "Внуково"). 

Авиакомпания планирует рейсы из ОАЭ на ежедневной основе. 

Полёты выполняются на широкофюзеляжном дальнемагистральном самолёте Boeing 767, что позволяет доставить пассажиров в Москву без промежуточных посадок, несмотря на удлинённый альтернативный маршрут.

В ближайшее время Utair доставит всех пассажиров из ОАЭ в другие города маршрутной сети прямыми рейсами или с пересадкой в Москве. Авиакомпания сообщит пассажирам о рейсах дополнительно.

