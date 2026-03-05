Креативный кластер "809" откроют на улице Красина в Тюмени

В Тюмени появится Креативный кластер "809". Пространством, где творчество встречается с бизнесом, а вдохновение воплощается в реальные проекты, станет дом №7 по улице Красина.

Площадка станет омом для резидентов из сферы креативных индустрий; местом проведения выставок, мастер классов, лекций, фестивалей и деловых встреч; точкой притяжения для всех жителей и гостей города — сюда можно будет прийти за вдохновением, новыми знакомствами и яркими впечатлениями.

Оператором работы кластера выступает Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ). Уже сейчас на территории проводятся деловые события, а совсем скоро здесь появятся первые резиденты. 15 организаций из сферы креативных индустрий получат возможность разместиться на территории кластера в этом месяце. Ещё более 20 компаний смогут стать "сетевыми резидентами" — без физического размещения в кластере, но с доступом ко всем его возможностям: сервисам, мероприятиям, партнёрским программам и поддержке.

Заявки на статус резидента принимаются до 20 марта, подробности тут.

Глава Тюмени Максим Афанасьев: