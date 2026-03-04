Сбер запустил металлическую кредитную карту

В галерее индивидуальных дизайнов кредитных карт теперь можно оформить металлическую кредитную СберКарту. Продукт доступен для новых и действующих клиентов. Карта изготовлена из стали и дополнена лаконичным фактурным рисунком.
Оформить такую кредитную карту можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн версии 16.16 и выше для Андроид и для iOS версии 17. После одобрения карты в мобильном приложении СберБанк Онлайн нужно выбрать кредитную карту, далее нажать "Заказать пластиковую карту", выбрать дизайн и способ доставки.
Если клиент с действующей кредитной картой хочет поменять её дизайн, ему нужно открыть СберБанк Онлайн, выбрать кредитную карту, далее перейти в "Настройки" и выбрать "Заказать карту с новым дизайном", после чего выбрать металлическую карту.
Александр Калинкин, директор дивизиона "Кредитные карты" Сбербанка:
Кредитная СберКарта остаётся лидером на рынке кредитных карт. Мы предлагаем понятные и выгодные условия: беспроцентный период до 120 дней, бесплатное оформление и обслуживание, а также предоставляем сервисы, которые делают использование карты удобнее и выгоднее. Теперь выбор дизайнов стал ещё шире — металлическая карта, которая традиционно считается атрибутом премиального сегмента, стала доступна всем держателям кредитных карт. Карта выпущена ограниченным тиражом. Мы хотим, чтобы взаимодействие с банком было не только выгодным, но и предоставляло уникальный пользовательский опыт, начиная от сервисов и заканчивая физическим воплощением продукта.
