Жительница Тюмени отправила мужчине в колонию пропитанную наркотиком пемзу

В ИК-6 в Ишиме при досмотре одной из посылок на имя 34-летнего осужденного сотрудники оперативной службы совместно с отделом режима и надзора обнаружили и изъяли косметическую пемзу, пропитанную предположительно наркотическим средством, его учуял служебный пес Мичиган. Вызванные полицейские находку изъяли и отдали на экспертизу.
Посылку с необычной пемзой осужденному направила жительница Тюмени. Даме грозит уголовная статья о сбыте наркотиков и реальное лишение свободы.
Жительница Ишима, которая пыталась заключенному в эту же колонию передать внутри шоколадных конфет две сим-карты, повезло больше - за такой проступок ее по административной статье оштрафуют на сумму от 25 до 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы продолжают работу по недопущению попадания запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений, сообщили в пресс-службе УФСИН по ТО.
