В Ишиме усилили контроль за ходом ремонта одной из школ города

12:05 04 марта 2026
В Ишиме к началу нового учебного года намерены открыть после капремонта школу №31, чтобы уложиться в обозначенные сроки, власти города составили жесткий график производства работ, сообщает информационный центр правительства ТО.

Ход работ на объекте проинспектировали замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов и мэр Федор Шишкин. В ближайшее время подрядчик увеличит число сотрудников и ускорит поставки необходимых материалов и комплектующих.

"Составлен жесткий график производства работ, еженедельно будем контролировать ход их выполнения, чтобы к 1 сентября 2026 года объект был сдан в эксплуатацию, и юные ишимцы начали учебный год в обновленном здании школы", – сказал Федор Шишкин.

Школа ремонтируется по нацпроекту "Молодежь и дети" с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

