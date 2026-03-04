В Ишиме усилили контроль за ходом ремонта одной из школ города

В Ишиме к началу нового учебного года намерены открыть после капремонта школу №31, чтобы уложиться в обозначенные сроки, власти города составили жесткий график производства работ, сообщает информационный центр правительства ТО.
Ход работ на объекте проинспектировали замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов и мэр Федор Шишкин. В ближайшее время подрядчик увеличит число сотрудников и ускорит поставки необходимых материалов и комплектующих.
"Составлен жесткий график производства работ, еженедельно будем контролировать ход их выполнения, чтобы к 1 сентября 2026 года объект был сдан в эксплуатацию, и юные ишимцы начали учебный год в обновленном здании школы", – сказал Федор Шишкин.
Школа ремонтируется по нацпроекту "Молодежь и дети" с привлечением средств областного и федерального бюджетов.
